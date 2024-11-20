Крайний защитник казанского «Рубина» Илья Рожков продолжит карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпы».

По данным источника, 19-летний Рожков сам выкупит свой контракт у «Рубина» за три миллиона евро и перейдет в «Динамо», с которым подпишет пятилетнее соглашение.

Отмечается, что в услугах Рожкова были заинтересованы «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак».

В нынешнем сезоне Рожков принял участие в 16 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и стал автором одного ассиста.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 1,2 млн евро.