Назван лучший клуб РПЛ по числу точных передач

Петербургский «Зенит» статистикой признан самым лучшим клубом Российской премьер-лиги в рамках текущего сезона по числу точных передач. Их у игроков питерцев набралось 7 725 делится «Рустат».

Отрыв чемпиона России от ближайшего преследователя составил более чем 200 передач. На втором месте расположился по показателю московский «Спартак» - 7 511 передач. Третье место – у столичных «армейцев», игроки ЦСКА сделали всего лишь 6 452 передачи. 6 067 передач у действующего лидера турнирной таблицы лице «Краснодара». Пятёрку лучших замыкают самарские «Крылья Советов» - 5 899 точных передач у игроков клуба.