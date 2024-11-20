Губерниев: «Почём нынче любовь к Родине?»

В Российском футбольном союзе сообщили, что футболисты сборной России получают выплаты, пускай и символические. Комментарий на этот счёт дал авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

О, у нас за вызов в футбольную сборную платят? Почём нынче любовь к Родине?» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В ноябре сборная России провела два домашних товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина разгромила Бруней (11:0) в Краснодаре, а затем – Сирию (4:0) в Волгограде.

В следующий раз российская национальная команда должна собираться во второй половине марта.