Спаич готов вернуться в РПЛ

Бывший защитник «Краснодара» Урош Спайич заявил, что готов вернуться в Российскую премьер-лигу, где ранее провёл не один год карьеры.

«У меня сейчас концентрация на выступлении за «Црвену Звезду». Но если бы появилось что‑то интересное из России, всегда бы рассмотрел. О России у меня остались только хорошие воспоминания, я был там доволен», - делится Спаич с «Чемпионатом».

Спайичу сейчас 31 год. В «Краснодаре» он выступал с 2018 по 2021 годы. Далее в его карьере были аренда в роттердамский «Фейеноорд», стамбульский клуб «Касымпаша» и, соответственно, «Црвена Звезда».