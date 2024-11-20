В РФС назвали одну причину, по которой наказание судьи Безбородова оказалось таким суровым

Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза, высказался о наказании Владислава Безбородова. Рефери был отстранён от работы до конца сезона после оставления комментариев в «Телеграме». В них Безбородов хвалил себя и критиковал коллег по цеху, рассчитывая на анонимность. При этом люди, у которых номер судьи был в телефонной книге, видели, что сообщения пишет сам Безбородов.

По словам Митрофанова, в ходе разбирательства Безбородов утверждал, что комментарии публиковались не им и не с его аккаунта. Именно из-за этого наказание оказалось столь суровым.