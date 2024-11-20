«Химки» запросили 3,5 млн евро за вратаря у «Боавишты»

Голкипер «Химок» Никита Кокарев интересен португальскому клубу «Боавишта». При этом подмосковный клуб запрашивает за 21-летнего футболиста достаточно крупную сумму денег.

Как сообщает «Чемпионат», «Химки» запросили за Кокарева 3,5 миллиона евро. «Боавишта» пока что не дала ответ на запрос подмосковного клуба.

В сезоне 2024/2025 Никита Кокарев провёл за «Химки» 11 матчей. В них голкипер пропустил 24 гола.

На текущий момент «Химки» располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В пятнадцати играх первого круга подмосковная команда смогла набрать 12 очков.