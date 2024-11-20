Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе Леонида Слуцкого.

«Он из секции тех людей, которые, как профессиональные футболисты, себя не проявили. Может быть, он где-то и играл, у него специализацию я так и не понял, вратарь или защитник, кем он там играл.

Его профессиональная деятельность мне непонятна и неинтересна. А как тренер и как менеджер он проявил себя. Он работал в и добивался результатов в ЦСКА, сейчас поехал в Китай и, не зная языка, он там тоже добился хорошего результата. Я оценивать его могу только по результату. Он работал в командах, где добивался результатов.

Как тренер он добился результата и смог подобрать коллектив под себя, значит, у него есть к этому способность», - сказал Гладилин.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шеньхуа», в своём дебютном сезоне он привёл команду ко втором месту в чемпионате Китая. Ранее «Шанхай» 16 лет не мог войти в топ-3.

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