«Спартак» готов расстаться с форвардом

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может покинуть клуб ближайшей зимой. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, руководство «Спартака» готово продать ямайского футболиста. При этом отмечается, что трансфер на выход будет осуществлен только при том условии, если новый спортивный директор одобрит продажу Николсона.

В этом сезоне 27-летний Николсон принял участие в 11 встречах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором двух результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Николсона составляет четыре миллиона евро.