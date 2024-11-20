Раскрыты три трансферные цели «Спартака»

«Спартак» завершил первый круг на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, что, понятное дело, клуб не устраивает. Очевидно, зимой «красно-белые» будут стараться усилить свой состав.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Спартак» имеет три трансферные цели. Московский клуб попытается подписать нападающего, вингера и центрального полузащитника.

В то же время отмечается, что подписание нового вратаря «Спартак» не рассматривает.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива» на своём поле. Игра стартует в 18:00 по московскому времени.