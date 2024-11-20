«Спартак» принял решение по Зиньковскому – «Локомотив» проявляет интерес

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белые» будут готовы отпустить Зиньковского при поступлении достойного предложения.

«Локомотив» проявляет интерес к Зиньковскому, но «Спартак» вряд ли отпустит игрока за 1-2 миллиона евро. Именно такие деньги готовы заплатить за 28-летнего Антона «железнодорожники».

Источник отмечает, что участие Сергея Пиняева в сделке между «Локомотивом» и «Спартаком» по Антону Зиньковскому нереалистично.

Портал Transfermarkt оценивает Зиньковского в 3 миллиона евро.