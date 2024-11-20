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«Спартак» не отпустит Пруцева в другой топ-клуб РПЛ слухи

20 Ноября 2024 • 15:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Стало известно, покинет ли «Спартак» российский полузащитник Данил Пруцев.

Ранее сообщалось, что футболист недоволен своим положением в клубе из-за недостатка игрового времени.

По информации журналиста Ивана Карпова, ближайшей зимой Пруцев не покинет «Спартак», несмотря на слухи об интересе к игроку со стороны «Локомотива».

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух результативных передач.

Контракт Пруцева со «Спартаком» рассчитан до 2026. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 4,5 млн евро.

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