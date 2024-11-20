«Зенит» ведёт переговоры по возвращению Кузяева

Полузащитник Далер Кузяев может вернуться в «Зенит» после полутора сезонов во французском «Гавре». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерский клуб ведёт переговоры по возвращению 31-летнего футболиста.

Источник оценивает вероятность перехода Кузяева в «Зенит» в зимнее трансферное окно в 60-70%.

В своё время Далер Кузяев провёл за «Зенит» 183 официальных матча в различных соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт 23 гола и 29 голевых передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кузяева в 8 миллионов евро.