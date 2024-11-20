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«Краснодар» хочет купить игрока «Рубина»

20 Ноября 2024 • 15:21 Комментировать

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков может продолжить карьеру в другом российском клубе.

Согласно информации журналистов Legalbet, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». Руководство «быков» готово выплатить сумму отступных за перспективного игрока. При этом «Рубин» не хочет расставаться с Рожковым и собирается предложить ему новый трудовой договор.

В нынешнем сезоне Илья принял участие в 16 поединках казанского клуба, забил два мяча и отдал голевую передачу. Его контракт рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар Илья Рожков ещё теги
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