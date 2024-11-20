Игрок «Зенита» Горшков предсказал следующего чемпиона РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Юрий Горшков рассказал, кто, по его мнению, станет чемпионом Российской премьер-лиги в текущем сезоне.

«Ожидания от перехода в «Зенит» совпали в плане того, какой там уровень. Очень счастлив, что сразу выиграли трофей. Будем продолжать работу. Думаю, «Зенит» станет чемпионом», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После первого круга чемпионата России петербургский клуб набрал 37 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В ближайшем матче «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с «Оренбургом».