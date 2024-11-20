В махачкалинском «Динамо» высказались о трансфере Волка

Гаджи Гаджиев, занимающий пост президента столичного «Динамо», в разговоре с журналистами высказался касательно возможного ухода из команды вратаря Давида Волка.
«Предполагать, позовут ли его, не позовут - это не для меня. Любой игрок, сотрудник, работник, который хочет уйти из клуба, конечно же, уйдет, потому что у нас нет рабства», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Ранее в прессе сообщалось, что Волк может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги вратарь провел 15 поединков, в которых пропустил 14 мячей.
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