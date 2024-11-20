Генсек РФС оценил работу КДК

Максим Митрофанов, который является генеральным секретарём Российского футбольного союза, высказался о работе Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС).

«По крайней мере у меня нет нареканий к работе Артура Генриховича [Григорьянца]. Всё очень чётко, очень системно, без перегибов. С пониманием относится к различным событиям, которые происходят», - цитирует Митрофанова «Чемпионат».

По словам генсека РФС, Григорьянц не стремится к наказанию ради наказания. КДК максимально объективно рассматривает ситуации, считает Митрофанов.

После первого круга первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает «Краснодар» (37 очков). Вторым идёт «Зенит» (36 очков), а тройку замыкает «Локомотив» (34 очка).