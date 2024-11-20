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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «Зенит» остаётся командой, которая может выиграть очередное чемпионство»

20 Ноября 2024 • 14:40 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
23.11 12:00

Известный тренер Валерий Газзаев поделился комментарием об игре «Зенита» в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению специалиста, «Зенит» является одним из самых сильных клубов РПЛ по подбору футболистов.

— Может, качество игры оставляет желать лучшего, но «Зенит» все равно добывает результат. Сегодня «Зенит» остается командой, которая может выиграть очередное чемпионство, — цитирует Газзаева Metaratings.

После 15 туров подопечные Сергея Семака занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 36 набранных очков. Отставание «сине-бело-голубых» от «Краснодара» составляет один балл.

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Зенит Валерий Газзаев

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