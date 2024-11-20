«Галактионов доказал в «Локомотиве», что молодые игроки способны давать результат» — Булыкин

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера «красно-зелёных».

«Все думали, что после ухода опытных футболистов ничего у «железнодорожников» не получится. А Галактионов доказал в «Локомотиве», что молодые игроки могут давать результат», — приводит слова Булыкина портал «РБ Спорт».

Напомним, 40-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. По итогам первого круга текущего сезона Российской премьер-лиги «железнодорожники» находятся на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Соперником «Локомотива» в 16-м туре станет «Спартак». Игра между командами пройдет 23 ноября.