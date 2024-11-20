Глушаков: «Спартак» был и всегда будет народной командой»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился комментарием о нынешнем статусе «красно-белых».

— «Спартак» был и всегда будет народной командой, а его наследие — болельщики, которые поддерживают команду. Никто не испортил «Спартак» и спартаковский дух, — заявил Глушаков порталу «РБ Спорт».

Напомним, Глушаков защищал цвета «красно-белых» с 2013 по 2019 год. За это время он смог завоевать золотые медали Российской премьер-лиги и выиграть Суперкубок страны.

В настоящий момент Глушаков является футболистом подмосковных «Химок», однако не играет за команду по решению главного тренера Франка Артиги.