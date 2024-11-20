Защитник «Зенита» Горшков рассказал, как воспринял натурализацию Дугласа

Российский защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился мнением о натурализации одноклубника Дугласа Сантоса.
«На меня никак не повлияло, что Дуглас получил российский паспорт. Я поздравил его. В футбол играют не паспорта. Если российский игрок будет сильнее, то будет играть», - передает слова Горшкова «Чемпионат».
Напомним, что бразильский защитник получил российское гражданство 21 октября. В чемпионате России Дуглас выступает с 2019 года.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний защитник провел 15 поединков, в которых сделал три ассиста и получил одну желтую карточку.
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