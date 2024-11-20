Тикнизян ответил, сколько денег ему нужно в месяц

Защитник «Локомотива» и национальной сборной Армении Наир Тикнизян ответил на вопрос, сколько денег он тратит в месяц.

«Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

В сезоне 2024/2025 Наир Тикнизян провёл 19 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт два гола и три голевых паса на партнёров. «Локомотив» после первого круга располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Локомотив» свой ближайший матч проведёт 23 ноября – против «Спартака».