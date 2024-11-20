«Зенит» на уровне «Ахмата» и ниже «Оренбурга»: Как легионеры РПЛ сыграли в ноябре за свои сборные

Завершился ноябрьский международный перерыв – национальные сборные провели свои матчи в этом месяце. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» повествует, как сыграли легионеры клубов РПЛ за свои национальные команды.

В зонах УЕФА и КОНКАКАФ проводились матчи Лиги наций, в Южной Америке и Азии – квалификация к чемпионату мира 2026 года, в Африке – отбор на КАН-2025. Где-то были товарищеские встречи. Матчи юношеских и молодёжных сборных не учитывались.

Бросается в глаза, что лишь один легионер «Зенита» сыграл в обозначенных матчах. Это Нуралы Алип. В этом плане наравне с действующим чемпионом «Зенита» оказались представители второй восьмёрки таблицы «Пари НН», «Крылья Советов», «Химки», «Факел», «Ахмат». А «Оренбург» с последнего места даже превзошёл питерцев.

«Краснодар»

Армянский защитник Георгий Арутюнян провёл за сборную Армении матчи с командами Фарерских островов (0:1) и Латвии (2:1). Вторую встречу Арутюнян отыграл полностью, а в первой получил жёлтую карточку на 31-й минуте и был заменён на 85-й. Полузащитник Эдуард Сперцян оба этих матча провёл от звонка до звонка, против латвийцев сделал голевую передачу Зелараяну на открытие счёта на 48-й минуте.

Полузащитник Кевин Ленини отыграл за Кабо-Верде весь матч с Египтом (1:1) и только треть встречи с Мавританией (0:1), где был удалён за две жёлтые карточки, полученные на 47-й и 60-й минутах. Нападающий Джон Кордоба ни голевой передачи не сделал, ни гола не забил, проведя 86 минут со старта за Колумбию против Эквадора (0:1).

«Зенит»

Казахстанский защитник Нуралы Алип провёл полный матч с Норвегией, проигранный со счётом 0:5.

«Локомотив»

Мексиканский защитник Сесар Монтес показал стабильность, в отличие от своей сборной. «Триколор» проиграли Гондурасу 0:2, а затем выиграли у него 4:0. Монтес оба раза выходил в старте, не менялся, там и там получил по жёлтой карточке (в первом случае на 73-й минуте, во втором – на 22-й). Вингер Наир Тикнизян отыграл за Армению по 90 минут с Фарерскими островами (0:1) и Латвией (2:1). Эдгар Севикян отметился присутствием на поле только в первом тайме против Фарер.

«Динамо» Москва

Защитник Фабиан Бальбуэна отыграл целиком матч за Парагвай с Боливией (2:2). Израильского защитника Эли Дасу заменили на 73-й минуте игры против Бельгии (1:0). Камерунский полузащитник Николя Нгамалё заменился на 59-й минуте с Намибией (0:0) и вышел на поле на 90+3-й минуте с Зимбабве (2:1). Похожая схема у мексиканца Луиса Чавеса: против Гондураса (0:2) его заменили на 57-й, против Гондураса (4:0) выпустили на 88-й.

«Спартак»

Защитник Миенти Абена провёл за Суринам полные матчи с Канадой (0:1 и 0:3). Там, где было минимальное поражение, Абена получил жёлтую карточку на 37-й минуте. Сербский защитник Срджан Бабич был заменён в перерыве против Швейцарии (1:1) из-за травмы. Молдавский защитник Олег Рябчук провёл целую встречу с Андоррой (1:0), где ему было выписано предупреждение на первой минуте второго тайма.

Полузащитник Кристофер Мартинс сыграл от звонка до звонка за Люксембург с Болгарией (0:1) и Северной Ирландией (2:2), против болгар не избежал жёлтой карточки на 84-й минуте. Нападающего ДР Конго Тео Бонгонду заменили на 82-й минуте против Гвинеи (0:1). Ямайского форварда Шамара Николсона тренер убирал с поля на 77-й и 60-й минутах матчей с США (0:1 и 2:4). Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде провёл целиком одну игру с Панамой (0:1), а в другой (2:2) умудрился получить жёлтую карточку на 78-й минуте, хотя был заменён на 62-й.

ЦСКА

Полузащитник Саша Зделар вышел за Сербию на замену против Швейцарии (1:1) на 89-й минуте, а против Дании (0:0) – на 72-й. Малийский нападающий Секу Койта вступал в игру на 79-й минуте с Мозамбиком (1:0) и на 40-й с Эсватини (6:0). Узбекистанский игрок линии атаки Аббосбек Файзуллаев сыграл против Катара (2:3) полный матч и против КНДР (1:0) 80 минут со старта. На его счету дубль в ворота катарцев (голы на 75-й и 80-й минутах) плюс мяч в ворота северокорейцев на 44-й. Получается, что в ноябре за Узбекистан забивал только Файзуллаев.

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«Рубин»

Защитник Рустам Ашурматов появился на поле в футболке сборной Узбекистана на первой добавленной минуте против Катара. Черногорский защитник Игор Вуячич сыграл полные матчи против Исландии (0:2) и Турции (3:1). Против исландцев схватил жёлтую карточку на 72-й минуте. Полузащитник Иву Угочукву провёл за Армению полные матчи с Фарерскими островами (0:1) и Латвией (2:1). Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку вышел на замену в перерыве встречи с национальной командой Украины (1:2).

«Ростов»

Таджикистанский вратарь Рустам Ятимов был удалён в товарищеском матче против Афганистана (3:1) на 39-й минуте за толчок соперника в шею. Защитник сборной Нигера Умар Сако сыграл полную встречу с Суданом (4:0), а также с Ганой (2:1), в которой не только получил предупреждение на 65-й минуте, но и забил победный гол на 90+2-й.

Иранский нападающий Мохаммад Мохебби в матче против КНДР (3:2) оформил дубль, забив на 41-й и 45-й минутах. На 81-й его заменили из-за травмы, даже унесли на носилках, но после финального свистка он спокойно давал послематчевое интервью, а потом провёл целый матч с Кыргызстаном (3:2 тоже).

«Акрон»

Полузащитник сборной Северной Македонии Боян Димоски сыграл против Латвии (1:0) 58 минут, пока заменён не был. Черногорский хавбек Стефан Лончар появился на замену на 74-й минуте против Исландии (0:2) и обзавёлся жёлтой карточкой за неспортивное поведение на 80-й минуте с Турцией (3:1). Нападающий национальной команды Кабо-Верде Мавис Чибота сыграл первый тайм против Египта (1:1) и отрезок с 70-й минуты до финального свистка против Мавритании (0:1).

Боливийский вингер Роберто Фернандес заменился на 70-й минуте игры с Парагваем (2:2). В этом матче Роберто Фернандес из «Акрона» теоретически мог бы пересечься на поле с Роберто Фернандесом из московского «Динамо», который по факту не был вызван в парагвайскую сборную после травмы.

«Пари НН»

Нападающий Зе Турбо оба раза выходил на замену за сборную Гвинеи-Бисау. На 72-й минуте с Эсватини (1:1) и 63-й с Мозамбиком (1:2).

«Крылья Советов»

Белорусский крайний защитник Кирилл Печенин получил жёлтую карточку на 59-й минуте матча с Северной Ирландией (0:2), в котором заменился на 72-й.

«Химки»

Панамский защитник Эдгардо Фаринья провёл два полных матча с Коста-Рикой (1:0 и 2:2).

«Факел»

Полузащитник сборной Молдовы Никита Моцпан менялся на 77-й минуте против Андорры (1:0) и на 70-й против Гибралтара (1:1), получив там жёлтую на 37-й.

«Ахмат»

Станислав Черчесов менял казахстанского нападающего Максима Самородова аккурат на 68-х минутах матчей с Австрией (0:2) да Норвегией (0:5).

«Оренбург»

Полузащитник сборной Ирана Мохаммад Горбани выходил на замены на 68-й минуте матча с КНДР (3:2) и на 63-й минуте встречи с Кыргызстаном (3:2). Хавбек Иван Башич вступал в игру за Боснию и Герцеговину на 63-й минуте матча с Германией (0:7) и на 86-й минуте матча с Нидерландами (1:1).

Кирилл Иванцов