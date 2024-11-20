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Дзюба одним словом описал реакцию на своё интервью

20 Ноября 2024 • 13:43 Комментировать
Рубин
...
Акрон
1 1.75 X 3.70 2 4.70
22.11 19:00

Недавно форвард «Акрона» Артём Дзюба дал большое интервью, в котором честно поделился мнением на многие события своей карьеры последних лет. Высказывания Дзюбы оказались обсуждаемыми, и теперь 36-летний футболист ответил на вопрос, какой была реакция на его интервью.

«Великолепная!» - ответил Дзюба «Матч ТВ».

«Акрон» Дзюбы после первого круга располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч тольяттинская команда проведёт в пятницу, 22 ноября, - против «Рубина» на выезде.

Ранее «Локомотив» выражал возмущение по поводу интервью Артёма Дзюбы.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Акрон

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