Дзюба одним словом описал реакцию на своё интервью

Недавно форвард «Акрона» Артём Дзюба дал большое интервью, в котором честно поделился мнением на многие события своей карьеры последних лет. Высказывания Дзюбы оказались обсуждаемыми, и теперь 36-летний футболист ответил на вопрос, какой была реакция на его интервью.

«Акрон» Дзюбы после первого круга располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч тольяттинская команда проведёт в пятницу, 22 ноября, - против «Рубина» на выезде.

Ранее «Локомотив» выражал возмущение по поводу интервью Артёма Дзюбы.