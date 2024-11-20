Вратарь «Акрона» Волков оценил разгромные победы сборной России

Голкипер «Акрона» Сергей Волков поделился впечатлениями от недавних товарищеских матчей сборной России против Брунея и Сирии. Подопечные Валерия Карпина одержали две победы с общим счетом 15:0.
«С командой сборную не смотрели, каждый у себя в номере. Хорошие игры. Понятно, у соперника не тот уровень, который хотелось бы. Сборная уверенно выиграла, мне она понравилась», - приводятся слова вратаря на страницах «Чемпионата».
Напомним, что сборная России в Краснодаре разгромила команду Брунея со счетом 11:0. В матче против Сирии, состоявшемся в Волгограде, подопечные Валерия Карпина одолели соперника со счетом 4:0.
Бан пользователя