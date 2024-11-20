Джикия высказался о матче против «Краснодара»

Бывший защитник столичного «Спартака», а ныне футболист подмосковных «Химок» Георгий Джикия поделился мнением насчет предстоящей встречи с «Краснодаром» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Со всеми командами хочется добиваться хорошего результата. С такими командами, когда ты играешь аккуратно и действуешь с позиции силы, что‑то получается, поэтому эти игры иногда открытые», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Матч между «Химками» и «Краснодаром» состоится на стадионе в Подмосковье в субботу, 23 ноября. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева идут на 13-м месте, а гости являются лидерами таблицы.