Игрок «Зенита»: «Переживаю за «Крылья Советов»

Экс-футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков, ныне играющий за «Зенит», поделился мнением о своей бывшей команде.
«Смотрю матчи «Крыльев», общаюсь с ребятами. Всегда спрашиваю, как у них дела. Переживаю за клуб. У команды сложный этап. Но думаю, что через труд можно всё пройти», - передает слова защитника «Чемпионат».
По итогам 15 туров чемпионата России самарская команда набрала 12 баллов и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. В ближайшем поединке Премьер-лиги подопечные Игоря Осинькина на домашнем стадионе померяются силами с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 14:00 мск.
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