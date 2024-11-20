Юран назвал лучшего тренера РПЛ

Экс-рулевой «Пари НН» Сергей Юран высказался о том, кто, по его мнению, является лучшим тренером Российской премьер-лиги.

«Для меня лучший тренер РПЛ тот, кто сейчас выигрывает чемпионаты и кубки – Семак. Он лучший. Всегда тренера ценят по результату», - цитирует Юрана Sport24.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. В настоящий момент, после первого круга, питерская команда располагается на второй позиции в турнирной таблице. От «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на одно очко.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 23 ноября – против «Оренбурга» на выезде.