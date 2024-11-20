Глебов отреагировал на слова Карпина об отставке

Хавбек «Ростова» Данил Глебов в разговоре с представителями прессы прокомментировал слова наставника команды Валерия Карпина о потенциальной отставке.

«Понятно, что когда нет результата, человек устает психологически и говорит на эмоциях. Думаю, когда улучшим результат, не будет таких разговоров», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

После 15 туров чемпионата России «Ростов» набрал 17 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги подопечные Карпина на выезде встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 23 ноября. Начало запланировано в 14:15 мск.