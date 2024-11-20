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Морозов назвал футболиста, который не уровень «Спартака»

20 Ноября 2024 • 12:35 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Геннадий Морозов поделился мнением о выступлениях за «народную команду» защитника Даниила Хлусевича.

«Мне кажется, Хлусевич помог бы «Спартаку». Другое дело, что он перестал играть. Раз не играет, значит, не уровень «Спартака», не подходит. Надо больше тренироваться и проявлять себя», - передает слова Морозова Legalbet.

Срок действующего трудового соглашения Хлусевича с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года. В текущем сезоне защитник поучаствовал в 13 поединках московского коллектива, не отметившись голевыми действиями. По итогам первого круга «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич Геннадий Морозов ещё теги
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