Булыкин дал предсказание на зимние трансферы ЦСКА

Экс-игрок национальной сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможных трансферах московского ЦСКА грядущей зимой.
«Думаю, во время январского трансферного окна усилений у ЦСКА не будет, поэтом Николичу надо рассчитывать на тех игроков, которые есть, и добиваться с ними целей», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».
После первого круга чемпионата России «армейский» коллектив набрал 27 баллов и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Подопечные Николича отстают от идущего пятым столичного «Спартака» на одно очко. В следующем матче Премьер-лиги ЦСКА на домашнем стадионе примет «Ростов». Игра пройдет 23 ноября.
Бан пользователя