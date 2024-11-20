Тедеев высказался об уровне чемпионата России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался об уровне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что уровень чемпионата России становится не очень высоким, так как приезжает мало сильных иностранцев.

«Нужно искусственно подтягивать молодых игроков, заниматься детско-юношеским сектором. Это направление у нас страдает», - приводит слова Тедеева «Чемпионат».

Напомним, что тольяттинский клуб впервые в своей истории принимает участие в элитном футбольном дивизионе России и после первого круга занимает девятое место в турнирной таблице, опережая зону стыков на четыре очка.