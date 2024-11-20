Тедеев: «Дзюба сможет прокомментировать любой матч»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о скандальном интервью форварда тольяттинского клуба Артёма Дзюбы.

Специалист отметил, что следит за всеми своими игроками, а интервью форварда является его личной жизнью и историей, поэтому он имеет право на свое мнение.

«А о том, что у него произошло, я с ним не разговаривал. Артём хорошо разбирается в футболе. Он сможет прокомментировать любой матч», - приводит слова Тедеева «Чемпионат».

Напомним, что форвард дал скандальное интервью, где выступил с критикой в адрес комментаторов, особенно в адрес Константина Генича, который ранее выступал за пермский «Амкар» и «Химки».