Семшов - о нападающем «Спартака»: На него молятся многие болельщики

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об игре форварда «Спартака» Тео Бонгонды.

Специалист отметил, что главный тренер «красно-белых» Деян Станкович раскрепостил нападающего, и сейчас все видят футболиста, на которого молятся многие болельщики.

«Потому что он забивает и отдает в последних матчах. Действительно ярко играет, практически стал лидером команды», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бонгонда принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнерам по команде.