Булыкин назвал двух величайших российских тренеров - это не Романцев

Экс-футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает лучшими российскими тренерами за всю историю.

«Валерий Георгиевич и Юрий Павлович – два мэтра нашего тренерского цеха. Газзаев и Сёмин – два величайших тренера России, которые очень много дали российскому футболу», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.

Стоит отметить, что Булыкин в бытность футболистом поиграл под руководством и Сёмина, и Газзаева. Оба специалиста уже не работают наставниками.

Дмитрий за свою карьеру выступал в составе московских «Динамо» и «Локомотива», а также ряда иностранных клубов.