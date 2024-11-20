Геркус ответил на вопрос, сможет ли «Краснодар» пройти чемпионат без поражений

Футбольный функционер Илья Геркус высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Бывший президент «Локомотива» отметил, что у «быков» сейчас оверперфоманс, и если они смогут пройти сезон без поражений, то это будет невероятно, однако, по его мнению, это невозможно будет сделать в этом сезоне.

«Борьба будет идти до последнего. «Краснодар» идёт феноменально, выше чемпионского графика. Всё решится во втором круге», — приводит слова Геркуса Metaratings.

Напомним, что после первого круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко.