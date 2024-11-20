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Артига поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»

20 Ноября 2024 • 11:02 Комментировать
Химки
...
Краснодар
23.11 16:30

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

Специалист отметил, что у соперника есть 11-12 игроков, которые не уезжали в сборные, и они не отдыхали, а тренировались, поэтому то, что некоторые футболисты не были с командой, вряд ли особо поможет его клубу.

«Краснодар» — сильная команда. Они с «Зенитом» выделяются. Кордоба, Батчи, Сперцян — игроки высочайшего уровня», — заявил Артига в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, что игра пройдет в субботу, 23 ноября, в Химках. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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