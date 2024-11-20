Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Зенита» Мостовой: «В первый день месяца могу потратить больше 500 тысяч рублей»

20 Ноября 2024 • 09:59 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поведал о том, сколько денег тратит ежемесячно.

«Больше полумиллиона в месяц? Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Мостовой поучаствовал в 18 поединках петербургского клуба, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Срок действующего контракта между 27-летним игроком и «сине-бело-голубыми» истекает летом 2027 года. Трансферная стоимость Андрея составляет 3,5 миллиона евро.

По итогам первого круга «Зенит» занимает второе место в Премьер-лиге.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Шесть футболистов покинули сборную России Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый «Спартак» принял решение по Хлусевичу
УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте
Спортивные новости
Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» ЦСКА разобрался с «Ладой» в матче КХЛ Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Ноября
10:01 · Россия. Премьер-лига
Мария Дрёмова: «Моя задача — создать поддерживающее пространство для спортсменок»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Мостовой: «В первый день месяца могу потратить больше 500 тысяч рублей»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Глава РФС раскрыл позицию УЕФА по России
09:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отреагировал на победу России 4:0
09:27 · Россия. Премьер-лига
Черчесов ответил на вопрос о «Спартаке»
19 Ноября
22:07 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – об Игнашевиче: «Движется в тренерстве в верном направлении»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Рината Билялетдинова не удивит переход Батракова в «Манчестер Сити»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Юрист – об удовлетворенной апелляции Тимощука: «Сложно рассчитывать на исполнение решения CAS»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Глушаков-тренер будет ещё жёстче, чем Карпин»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Глушаков отреагировал на информацию о работе тренером в «Химках» 1
20:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорий Иванов уверен, что Шатов станет хорошим тренером 1
20:09 · Россия. Премьер-лига
Москвичёв: «После снятия санкций покажем футбол ничуть не хуже европейских грандов» 1
19:52 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Слишкович не может всё быстро поменять, так устроен футбол» 1
19:23 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Маркиньос забьёт первый гол за «Спартак» «Локомотиву»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оценил перспективы Станковича в «Спартаке»
18:27 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» высказались о состоянии Рахмановича
18:21 · Россия. Премьер-лига
Джикия снова тренируется в общей группе
17:48 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий – о возможных матчах с Эквадором и Нигерией: «Сможем проверить уровень наших футболистов»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Появилась новая информация о состоянии игрока «Спартака» Бабича эксклюзив
16:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева высказался о ситуации игрока в «Ростове»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой лестно высказался о Батракове
16:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита»: «Мы снова выиграем РПЛ» 1
16:03 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил интерес к Сако со стороны «Бреста»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Глушаков станет тренером – известна команда
15:37 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук адресовал пожелание Батракову
Все новости