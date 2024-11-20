Игрок «Зенита» Мостовой: «В первый день месяца могу потратить больше 500 тысяч рублей»

Атакующий полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поведал о том, сколько денег тратит ежемесячно.

«Больше полумиллиона в месяц? Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Мостовой поучаствовал в 18 поединках петербургского клуба, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Срок действующего контракта между 27-летним игроком и «сине-бело-голубыми» истекает летом 2027 года. Трансферная стоимость Андрея составляет 3,5 миллиона евро.

По итогам первого круга «Зенит» занимает второе место в Премьер-лиге.