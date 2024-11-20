Глава РФС раскрыл позицию УЕФА по России

Александр Дюков, который является главой Российского футбольного союза, рассказал об итогах встречи с президентом УЕФА Александром Чефериным.

«Мы регулярно общаемся. Действительно, в ноябре была очередная встреча. Чувствую ли потепление по отношению к России? Да», - передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.

В ноябре национальная команда сыграла два товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина легко разбили Бруней со счетом 11:0, а также крупно обыграли Сирию – 4:0.