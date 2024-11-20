Вернулся, чтобы покорить YouTube: Слуцкий – тренер-легенда или фрик?

В СМИ многие обсуждают тот факт, что Леонид Слуцкий только приехал из Китая и уже начал сниматься в шоу. Многие стали задаваться вопросом: Слуцкий – тренер-легенда или фрик? Давайте разбираться.

Ответ здесь мы дать не можем, а читатели сами определят, кто такой Слуцкий. Но, во-первых, прошлые его заслуги никуда не выкинешь. Во-вторых, и сегодня Слуцкий является боеспособной тренерской единицей. Его пристрастие к различным шоу можно назвать чем угодно, но только не клоунадой.

Успехи Слуцкого

Есть смысл вспомнить некоторые достижения Леонида Викторовича в карьере. Все помнят, что благодаря Слуцкому когда-то существовал такой проект, как ФК «Москва». Безусловно, Слуцкий ассоциируется с ЦСКА. С «армейцами» он добился таких успехов, которые сегодня кажутся нереальными. При Леониде Слуцком «красно-синие» доминировали в тот момент, когда были богатые «Зенит» и «Анжи». Да и «Спартак» и «Локомотив» со счетов сбрасывать не стоит. Успехи не ограничивались только внутренней ареной. Слуцкий с ЦСКА два раза выходил из группы Лиги чемпионов. Для российского клуба это достижение при любом бюджете. Один раз команда дошла до четвертьфинала, в котором уступила будущему обладателю трофея – «Интеру» с одинаковым счётом 0:1.

Работа в сборной

Для Слуцкого поворотным годом стал 2016-й, когда успехов у Леонида Викторовича стало меньше. С другой стороны, новый период жизни бывшего главного тренера ЦСКА показал, что он не плывёт по течению. В сложный момент, когда была угроза невыхода на Ево-2016, он согласился возглавить сборную. В этой борьбе были повержены крепкие шведы – в очной встрече российская сборная победила со счётом 1:0. Ситуация была напряжённая, Слуцкий справился, за что ему спасибо. Да, был провален сам групповой этап на Евро. А какой тренер сборной не проваливался на топ-турнирах? Именно перед чемпионатом Европы сборная во главе со Слуцким стала ходить на телевизионные передачи. И многие стали говорить, что у Леонида Викторовича в команде есть отношения, которые называют панибратством. Однако нужно отсечь эти разговоры – было бы оно так, то результатов в ЦСКА не было бы.

Поворотный момент

Именно после 2016 года Слуцкий стал чаще ходить на разные шоу. Чем это могло быть вызвано? Возможно, он просто хотел быть на людях, так как большую часть своей дальнейшей карьеры он провёл за пределами России: в Чемпионшипе, «Витессе» и Китае. Есть вероятность, что, ходя на шоу, он ментально привыкал к заграничной жизни, так как быть медийным там – это часть профессии. Нельзя исключать и такого варианта, что он просто хотел показать, что талантливый человек талантлив во всём. Леонид Викторович ходил на КВН, ЧГК, комментировал матчи, пробовал себя в качестве интервьюера, участвовал в юмористических шоу на Youtube.

Ко всему этому можно относиться по-разному. В нашем случае уместна цитата: «Результат оправдает всё». Был бы он – все бы говорили, насколько Леонид Викторович разносторонний и современный человек. Но результата не было, поэтому для многих Слуцкий стал фриком.

Пусть не было больших побед в «Халле» и «Витессе», но здесь Слуцкого можно хвалить уже только за попытку. Много ли вы знаете других отечественных тренеров, которые попробовали себя в Европе? Да, был сильный провал в «Рубине», но если бы в то межсезонье из Казани не уехали бы легионеры, то наверняка прописку в элите Леонид Викторович сохранил бы. Что касается Китая, то серебро – это хороший результат для дебютного сезона. И есть все предпосылки, что именно в этой стране Слуцкий и перезагрузит свою тренерскую карьеру. Волей-неволей приходишь к такой мысли, что всякие шоу помогают Леониду Викторовичу избежать морального истощения. Лучше так, чем Слуцкий из-за него завершит тренерскую карьеру в раннем для наставника возрасте.

Антон Карасевич