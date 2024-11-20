«Спартак» отреагировал на победу России 4:0

Сборная России одержала крупную победу над национальной командой Сирии в товарищеском матче со счетом 4:0. Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на успех национальной команды.

«Есть сухарь! Саша Максименко отыграл на ноль за сборную России. Макси провёл на поле все 90 минут в матче со сборной Сирии», - говорится в телеграм-канале национальной команды.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях совместным решением ФИФА и УЕФА. В ноябре национальная команда провела еще один товарищеский матч – против Брунея. Российские футболисты разгромно обыграли соперника со счетом 11:0.