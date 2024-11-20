Карпин ответил, может ли уйти из сборной России или «Ростова»

Наставник национальной сборной России и Ростова Валерий Карпин поделился мыслями касательно своего будущего.
«Могу ли покинуть один из постов зимой? Один из - нет. Покинуть сборную нет варианта. «Ростов»? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. Подопечные Карпина разгромно победили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
После первого круга чемпионата страны «Ростов» с 17 набранными баллами занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч «жёлто-синие» проведут на выезде с московским ЦСКА. Встреча пройдет в субботу, 23 ноября.
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