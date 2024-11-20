Карпин ответил, может ли уйти из сборной России или «Ростова»

«Могу ли покинуть один из постов зимой? Один из - нет. Покинуть сборную нет варианта. «Ростов»? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».