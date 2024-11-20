Черчесов ответил на вопрос о «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник национальной команды Казахстана Станислав Черчесов высказался относительно потенциальной работы в московском «Спартаке».
«Я и спортивным директором работал, и в совет директоров зарубежного клуба меня звали. Сейчас я - главный тренер сборной Казахстана, другое меня не волнует. Кому нужно, тот меня найдёт», - передает слова специалиста «Спорт День за Днем».
Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает сербский специалист Деян Станкович. После первого круга Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 28 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков.
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