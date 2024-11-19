Пономарёв – об Игнашевиче: «Движется в тренерстве в верном направлении»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о Сергее Игнашевиче. В прошлом сезоне молодой специалист возглавлял «Балтику», в сезоне текущем он пока никакой профессиональный клуб официально не тренирует.

«Выделил бы Игнашевича, он сейчас находится не у дел. У него была хорошая команда, вышедшая в финал Кубка России. Правда, у них результаты были не очень. Но что тут поделать? Бывает. Я хочу отметить именно Игнашевича, он движется в правильном направлении в тренерстве», - говорит Пономарёв с Betonmobile.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Балтика» с Игнашевичем не смогла спасти своё положение в РПЛ и вылетела, заняв 15 место. Суперфинал Кубка России был проигран «Зениту» (1:2).

Ранее в карьере Игнашевич тренировал московское «Торпедо».

Ходили слухи о том, что Игнашевич возглавит клуб РПЛ – «Крылья Советов». Однако до назначения так и не дошло.