Рината Билялетдинова не удивит переход Батракова в «Манчестер Сити»

Российский тренер Ринат Билялетдинов предположил, что молодой талант «Локомотива» Алексей Батраков может оказаться в системе чемпиона Англии – «Манчестер Сити».

«Не рано ли? Может быть, и рано, может быть, и можно. Или как обычно «Челси» делает, берет в 17-18-19 лет, а потом отдает в аренду. Возьмут, а потом обратно игрока отдадут в «Локо». Такие могут быть варианты. Фантазирую, исходя из той практики, которая есть у клубов АПЛ», - делится Билялетдинов для «ВсеПроСпорт».

Напомним, что несколько лет назад «Сити» уже взял в свою систему игроки Российской премьер-лиги – это Александр Зинченко, перешедший в стан «горожан» из «Уфы».

Батраков по итогу первого круга Российской премьер-лиги является лучшим бомбардиром первенства с 10 забитыми голами