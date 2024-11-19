Юрист – об удовлетворенной апелляции Тимощука: «Сложно рассчитывать на исполнение решения CAS»

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о деле тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, который выиграл суд у Украинской ассоциации футбола, лишившей Тимощука всех титулов национального уровня и тренерской лицензии.

«Сложно рассчитывать на исполнение решения CAS, в этом его главная проблема. При этом нет никаких санкций», - цитирует Анцелиович «Всепроспорт».

Юрист отметила, что в случае невозвращения всех титулов, Тимощук должен будет или обратиться в государственный суд Украины, или пойти в Верховный суд Швейцарии.

Тимощук работает в «Зените» с 2017-го года, до этого он выступал за питерский клуб в качестве футболиста с 2013 по 2015 годы.