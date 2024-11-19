Глушаков: «Глушаков-тренер будет ещё жёстче, чем Карпин»

Полузащитник Денис Глушаков в шутливой форме высказался о том, каким он будет тренером.

«Тренер Глушаков будет жёсткий. Есть Карпин, а Глушаков будет ещё жёстче», - цитирует Глушакова «Чемпионат».

Напомним, ранее сообщалось, что Глушаков начнёт работать в структуре подмосковных «Химок», возглавив молодёжный состав подмосковного клуба. Сам Глушаков подтвердил этот факт.

Глушакову 37 лет, этот сезон он начал игроком «Химок», однако в начале сентября Денис перестал попадать в заявку команды. После он начал играть в Медиалиге за клуб Басты – ростовский СКА.

Глушаков отреагировал на информацию о работе тренером в «Химках»