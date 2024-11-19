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Глушаков отреагировал на информацию о работе тренером в «Химках»

19 Ноября 2024 • 20:15 Комментировать (1)

Появилась информация о том, что Денис Глушаков в скором времени может быть назначен на должность тренера молодёжной команды «Химок». Сам 37-летний Глушаков дал комментарий на этот счёт.

«Пока к руководству вопросы. Приедем и обсудим. Переговоры уже были: общались и были пункты в контракте», - цитирует Глушакова «Чемпионат».

Сезон 2024/2025 Глушаков начинал как футболист «Химок», но уже в сентябре опытный полузащитник ушёл из команды. После этого экс-капитан «Спартака» стал выступать в Медиалиге за СКА из Ростова-на-Дону.

Ранее Денис Глушаков отвечал, когда «Спартак» станет чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
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Комментарии (1) Все комментарии
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amedenov
19 Ноября 2024 в 20:42
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