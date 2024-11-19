Москвичёв: «После снятия санкций покажем футбол ничуть не хуже европейских грандов»

Голкипер «Оренбурга» и молодёжной сборной России Богдан Москвичёв высказался о выступлении на международном уровне в условиях санкций. Как известно, национальная и молодёжная сборные России сейчас могут проводить только товарищеские матчи.
По словам Москвичёва, российские команды должны быть готовы к тому, что в какой-то момент санкции будут сняты.
«Так или иначе, нас могут в любой момент допустить до международных соревнований. Хочется в это верить. Когда нас допустят, мы будем просто готовы к этому и покажем футбол ничуть не хуже европейских грандов», - цитирует Москвичёва «Матч ТВ».
Отметим, что права на 20-летнего Богдана Москвичёва принадлежат «Зениту».
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