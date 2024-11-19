Андреев: «Слишкович не может всё быстро поменять, так устроен футбол»

Экс-спортдир «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о работе главного тренера Владимира Слишковича.
«Новый тренер не может все быстро поменять. И это не зависит от конкретного специалиста. Просто так устроен футбол», - цитирует Андреева Metaratings.
О назначении Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга» было объявлено в первых числах октября, босниец сменил испанца Давида Деограсию.
После 15 туров «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе восемь очков, отставание от «Факела», идущего в зоне стыковых матчей, составляет уже семь зачётных баллов.
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