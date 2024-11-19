Агент: «Маркиньос забьёт первый гол за «Спартак» «Локомотиву»

Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы вингера «Спартака» Маркиньоса, ожидает первый гол за «красно-белых» от своего клиента уже в ближайшем матче.

«Думаю, что Маркиньос забьёт свой первый гол за «Спартак» в матче с «Локомотивом», - цитирует Кастанью Metaratings

25-летний бразилец перешёл в «Спартак» в августе из венгерского «Ференцвароша», сумма трансфера составила порядка пяти миллионов евро, за это время Маркиньос принял участие в 17 матчах московского клуба и отметился одной голевой передачей.

«Спартак» примет «Локомотив» уже в ближайшую субботу, 23 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.